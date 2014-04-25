حمدين صباحي: للثوار الذين يعرفونني إما أن تنصرونني أو تخذلونني

قال المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة ، حمدين صباحي ، في رسالة وجهها عبر صفحة حملتة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، ” إلي كل الثوار الذين يعرفونني ، إما أنتنصرونني أو تخذلونني”.

يُذكر أن حملة “حمدين” ، تعتبره مرشح الثورة وتراهن علي حصد أصوات من شارك في ثورتي 25 يناير ، و30 يونيو.

ويعد “صباحي” المرشح المحتمل الثاني لخوض الانتخابات الرئاسية المرتقبة بعد أن نجح في جمع 31 ألف توكيل من مختلف المحافظات ، وذلك بعد وزير الدفاع السابق المشير عبد الفتاح السيسي الذي قدم أوراق ترشحه للجنة للانتخابات وشملت 200 ألف توكيل لدعم ترشحه.

وكان صباحي خاض انتخابات الرئاسة السابقة في 2012 لكنه خرج من الجولة الأولى بعدما حصل على4.8مليون صوت وضعته في المركز الثالث بعد الرئيس المعزول محمد مرسي ومنافسه أحمد شفيق.