حزب الله يشدد على ضرورة انتخاب رئيس للبنان يتمتع بسجل وطني مشرف

شدد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على ان حزبه يريد رئيسا يحمل سجلا تاريخيا نظيفا ومواقف وطنية مشرفة وخيارات جامعة ويؤمن بثلاثية السيادة والمقاومة وبناء الدولة.

ووصف الشيخ نعيم قاسم الاصوات التي حصل عليها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في جلسة الانتخاب الرئاسي أول امس الاربعاء تشكل نسبة 37% من عدد النواب الإجمالي أي حوالى ثلث عدد النواب.

واعتبر قاسم في تصريح له اليوم ان هذه النسبة تعني رفض هذا الخيار معتبرا ان كثرة المناورات بهذا الشكل وبهذا النوع من الترشيحات في حقيقته إضاعة وقت وخطوة من خطوات الفراغ داعيا الى الاتفاق الجدي على رئيس من أجل أن ينجز الاستحقاق في أسرع وقت ممكن.

ولفت الى إن إنجازات الاستقرار السياسي والأمني الراهنة في لبنان تؤكد على صوابية خيارات حزب الله التي دعا إليها بتشكيل حكومة وحدة وطنية وقد تبين أن هذه الحكومة تؤمن الاستقرار الأمني والسياسي.

وحيا قاسم الفلسطينيين على إجراء المصالحة بينهم مؤكدا ان أي اتفاق ومصالحة فلسطينية فلسطينية تمثل شوكة في عين إسرائيل بصرف النظر عن التفاصيل.

ا.ش.ا