المرجعية الدينية في العراق تدعو لانتخاب قائمة تمتلك رؤية متكاملة لإدارة البلد

دعا ممثل المرجعية الدينية في كربلاء اليوم الجمعة، الى انتخاب قائمة صالحة تمتلك رؤية متكاملة لادارة البلد، مؤكدا أن المرجعية موقفها واحد وواضح فيما يخص المرشحين.

وقال ممثل المرجعة الدينية السيد أحمد الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة التي القاها اليوم في الصحن الحسيني بكربلاء ، إن المشاركة في الانتخابات امر بالغ الاهمية لأن من خلالها يحدد مستقبل البلاد ومستقبل اولادنا واحفادنا، داعيا الجميع رجالا ونساء وشيبا وشبابا الى المشاركة في الانتخابات .

وأضاف ، أنه لاينبغي على الاباء ان يمنعوا ابناءهم من المشاركة، كما لاينبغي على الازواج ان يمنعوا زوجاتهم من المشاركة، مشددا على ان للجميع حق المشاركة وحرية الاختيار.

وتابع الصافي ، أن العراق يعيش ظروفا صعبة ويواجه تحديات كبيرة ولاسيما في الملف الامني وملف مكافحة الفساد، لافتا الى أن الانتخابات فرصة عظيمة للتغيير نحو الافضل فعلى الجميع ان يستغلوا الفرصة بالصورة الصحيحة من خلال انتخاب قائمة صالحة تمتلك رؤية متكاملة لإدارة البلد خلال السنوات الاربع الاتية وانتخاب مرشحين يتصفون بالكفاءة والنزاهة والاخلاص والحرص على مصلحة العراق والعراقيين.

يذكر أن انتخابات البرلمان وأعضاء مجالس المحافظات في اقليم كردستان ستجرى في الثلاثاين من الشهر الجاري ، وتعد الحدث الأكبر في العراق كونها تحدد الكتلة التي ترشح رئيس الوزراء وتتسلم المناصب العليا في الدولة.

ا.ش.ا