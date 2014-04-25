مسيرتان لأنصار المعزول بالجيزة.. وقوات الأمن تشدد إجراءتها

نظم أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي مسيرة، بعد صلاة الجمعة اليوم في منطقة الطالبية بالهرم في الجيزة.

> ورصد مندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط المسيرة التي خرجت عقب صلاة الجمعة مباشرة، وردد المشاركون فيها هتافات مناهضة للقوات المسلحة والشرطة، ورفعوا شعارات رابعة.

كما نظم أنصار الرئيس المعزول مسيرة بعد صلاة الجمعة في منطقة المريوطية بالهرم، وحملوا صورا للرئيس المعزول محمد مرسي مكتوبا عليها “الشرعية”، ورددوا الهتافات المناهضة للقوات المسلحة والشرطة ورفعوا شعارات رابعة.

> من جهتها، شددت قوات الأمن اليوم الجمعة إجراءاتها في الجيزة لاسيما الشوارع الرئيسية والمباني الحيوية مثل مبني المحافظة وقسم شرطة الطالبية.

وانتشرت قوات الأمن بشكل مكثف، في المناطق الرئيسية مثل شارع مراد وكوبري الجامعة، خشية وقوع أعمال فوضى أو عنف مع خروج مظاهرات لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.

كما شددت أجهزة الأمن من إجراءاتها ووجودها بشارع شارل ديجول، أمام مديرية أمن الجيزة، الذي تمركزت فيه مدرعات لاسيما أمام السفارة السعودية لتأمينها.

وفي سياق متصل ، انتشرت سيارات الأمن المركزي على الطريق الدائري من ناحية المنيب والطالبية ونزلة المريوطية.

> وشاهد مندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط سيارات الأمن المركزي تقوم بتمشيط الطريق الدائري وهي ذهابا وايابا تحسبا لوقوع أعمال عنف أو فوضى، كما جابت سيارات قوات الأمن المركزي ومدرعات للجيش شارع الهرم.

ورصد مندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط مرور ثلاث سيارات مكتوب عليها “حماية المواطنين” ومدرعة للجيش تجوب وتمشط شارع الهرم تحسبا لمظاهرات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.

أ ش أ