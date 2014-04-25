«السيستاني»: الانتخابات العراقية فرصة عظيمة للتغيير

اعتبر المرجع الشيعي العراقي، علي السيستاني، أن الانتخابات التشريعية المرتقبة في العراق تمثل «فرصة عظيمة للتغيير»، بحسب ما أفاد ممثل عنه في خطبة الجمعة في كربلاء.

وقال الشيخ أحمد الصافي، ممثل المرجع السيستاني، الجمعة، في مرقد الإمام الحسين إن «الانتخابات فرصة عظيمة للتغيير نحو الأفضل».

وأضاف «على الجميع أن يستغلوا هذه الفرصة بالصورة الصحيحة من خلال اختيار قائمة صالحة تمتلك رؤية متكاملة لإدارة البلد خلال السنوات الأربع القادمة».

ودعا العراقيين إلى «انتخاب مرشحين يتصفون بالكفاءة والنزاهة والإخلاص والحرص على مصلحة العراق والعراقيين».

وتسعى غالبية السياسيين العراقيين الشيعة إلى الاقتران بالمرجعية الدينية لاستثمار مكانتها في البلاد من أجل الفوز بأصوات الناخبين، علمًا بأن المرجعية وعلى رأسها «السيستاني» لم تعلن دعمها لأي جهة سياسية.

وأكد الصافي أن «المرجعية لا تفعل ذلك، لأنها تساوي بين الصالح وغيره ولا تتنصل من مسؤولياتها، وإنما ترى أن مصلحة العراقيين هي باختيار ممثليهم استنادًا إلى قناعاتهم الشخصية».

ويتنافس 9040 مرشحًا للفوز بـ328 مقعدًا في مجلس النواب يمثلون عشرات الكيانات السياسية، وبينها «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية الثالثة منذ سقوط نظام صدام حسين، الأربعاء المقبل، رغم تواصل أعمال العنف اليومية.