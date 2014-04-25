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مصادر قضائية تنفي رفع دعوى ضد إثيوبيا أمام محكمة العدل الدولية

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مصادر قضائية تنفي رفع دعوى ضد إثيوبيا أمام محكمة العدل الدولية مصادر قضائية تنفي رفع دعوى ضد إثيوبيا أمام محكمة العدل الدولية

سد النهضة

نفت  مصادر قضائية لوكالة الأاناضول للأنباء ، أن  توجد لديها أية  نية ، لرفع  دعوي قضائية ضد الإثيوبية أمام محكمة العدل الدولية ، بسبب سد النهضة الذي تعمل “أديس أبابا” علي إنشاه حالياً.

الجدير بالذكر أن  أديس أبابا دعت القاهرة إلى تجنب ما اعتبرته “شكاوى غير ضرورية والعودة إلى المفاوضات”، مؤكدة استعدادها لمواجهة محاولة تدويل القضية، برفعها للنقاش أمام الأمم المتحدة.

ودعا رئيس الوزراء الإثيوبى هايلى ماريام دسالين، مصر إلى العودة للحوار الثلاثى مع إثيوبيا والسودان من أجل تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدوليين فيما يتعلق ببناء سد النهضة الإثيوبى.

 

 

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