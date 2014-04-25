يونس مخيون بالسويس: نحن فقراء إلى الله.. ولابد من العمل

أكد الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، أن الإنسان مهما علا شئنه هو فقير إلى الله ويحتاج الله وعليه العمل والاجتهاد من أجل ارضاء الله، والاستمتاع بنعهم وكرمه.

وأضاف رئيس حزب النور، خلال الخطبة، بحضور عدد من أعضاء حزب النور، ومواطنين بأحد المساجد بمنطقة السخنة بالسويس، إن من سمات الفقر التواضع والتضرع إلى الله، موضحًا شرح كامل عن الاية “يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى اللّه” من سورة فاطر بالقراءن الكريم،هذا ولم تشهد الخطبه أى حديث من قريب أو بعيد عن الأوضاع السياسية أو التطرق لما تمر به مصر أو الانتخابات الرئاسة.

وشهدت الخطبة بالكامل، شرح عن أنتم الفقراء إلى الله، وسمات الفقر وكيفية تعامل المخلوق مع خالقه.