مصرع سيدة على يد طفلها عن طريق الخطأ بأسيوط

لقت سيدة مصرعها بمركز أسيوط على يد طفلها البالغ من العمر سنتين عن طريق الخطأ أثناء عبث الطفل بسلاح نارى فخرجت منه طلقة بنوع الخطأ وأصابت والدته بطلقة فى الرأس أودت بحياتها.

تلقى اللواء طارق نصر، مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة أسيوط من المدعو ” محمد . س. أ ” 43 سنة عامل ومقيم بقرية المطيعة ـ دائرة المركز بأنه حال عبث نجل شقيقه الطفل ” علاء . ح . س “عمر سنتان ” مقيم بذات الناحية، بسلاح ناري (فرد رصاص ) خرجت طلقة بنوع الخطأ أصابت والدته المدعوة ” سحر . ع . س” 24 سنة ربة منزل مقيمة بذات الناحية بالرأس أودت بحياتها، بالانتقال وبالفحص تم ضبط السلاح المستخدم وبداخله فارغ عيار 7.62×39 ، وبسؤال المبلغ نفي وجود خلافات بينها وآخرين.

تم التحفظ علي الجثة بمشرحة مستشفي الإيمان العام تحت تصرف النيابة.