300 سجين احتياطي بالمنيا يتقدمون بطلب للتصويت في انتخابات الرئاسة

تقدم نحو 300 سجين احتياطي بسجن المنيا العمومي بطلب للجنة العليا للانتخابات الرئاسية للموافقة على تخصيص صندوق انتخابي داخل سجن المنيا العمومي لتمكينهم من التصويت في الانتخابات الرئاسية التي ستجري خلال يومي 26 و27 مايو المقبل.

وقدم السجناء الطلب الجماعي للعميد وصفي مهيب، مأمور السجن، مطالبين بتصعيد الطلب إلى اللجنة العليا، وقال «سمير. ب. ب»، 52 سنة، محبوس احتياطي على ذمة قضية قتل، إنه سبق أن تقدم سجناء بتقديم طلب لتوثيق إقرارات تأييد لمرشحي الرئاسة ولم يستجب لهم بالمخالفة للقانون، في ظل عدم صدور أحكام مقيدة للحريات ضدهم.