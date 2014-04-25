أخبار عاجلة

بدء اجتماع "اقتصادية النواب" لمناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد -
أحمد سليمان يرد على مرتضى منصور: سيكون الحساب عسيرا -
إيناسيو يصل الزمالك للاجتماع مع مرتضى منصور -
من شكل جمالي لـ "تشوهات".. أبشع 18 "تاتو" -
أختي «خطفتني» ومحمد صبحي «منعني من الغناء».. تصريحات مثيرة لأيتن عامر -
لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو -
مع استمرار حبس أحمد عز.. تأجيل قضية "تراخيص الحديد" لـ 8 مايو -
30 صورة .. ترصد لحظة انقلاب "أتوبيس" أعلى محور 26 يوليو -
159 حاجزًا بالإعلان الثامن "الكراسة الزرقاء" حولوا لمدينتي 6 أكتوبر وبدر -
ندب لواء شرطة سابق للدفاع عن المتهم باغتصاب "رضيعة الدقهلية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ضبط سائق وعاطل لاتجارهم في المخدرات وبحوزتهم أسلحة نارية بالدقهلية

Google+ Print
ضبط سائق وعاطل لاتجارهم في المخدرات وبحوزتهم أسلحة نارية بالدقهلية ضبط سائق وعاطل لاتجارهم في المخدرات وبحوزتهم أسلحة نارية بالدقهلية

أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية  من ضبط   سائق ، وعاطل لاتجارهم فى المواد المخدرة وبحوزتهم أسلحة نارية.

تلقى اللواء حسن عبد الحى ، مدير أمن الدقهلية ، إخطارًا من العميد السعيد عمارة ، مديرالمباحث الجنائية ، يبفيد بضبط كلا من صلاح محمد السيد وشهرته /صلاح السيسى 36سنة -عاطل – ومقيم بندر المطرية وعبده فتحى السيد 51سنة سائق ومقيم بذات العنوان وبحوزتهما عدد (6)لفافات ورقيه لنبات البانجو و عدد2 سلاح نارى (فرد خرطوش-11 طلقة)ومبلغ مالى قدرة 670 جنية وعدد 2تليفون محمول.

ترجع تفاصيل الحادثة ، عندما كانا يقودا السيارة رقم د ب ج 9748 (نقل)ماركة مازدا ، ملك التانى وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارتهما الغير مشروعة والمبلغ المالى من حصيلة تجارتهما والتليفونات المحمولة بقصد الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل التنقل وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3601 جنايات مركز شرطة المطرية لسنة 2014.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو

لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو

بروتوكول تعاون بين معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط والنقابة العامة للمحامين

بروتوكول تعاون بين معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط والنقابة العامة للمحامين

الأخبار - ندوة بمجلس الأعمال المصري الكندي بعنوان "إفريقيا فى قلب مصر"

الأخبار - ندوة بمجلس الأعمال المصري الكندي بعنوان "إفريقيا فى قلب مصر"

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية