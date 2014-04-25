ضبط سائق وعاطل لاتجارهم في المخدرات وبحوزتهم أسلحة نارية بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من ضبط سائق ، وعاطل لاتجارهم فى المواد المخدرة وبحوزتهم أسلحة نارية.

تلقى اللواء حسن عبد الحى ، مدير أمن الدقهلية ، إخطارًا من العميد السعيد عمارة ، مديرالمباحث الجنائية ، يبفيد بضبط كلا من صلاح محمد السيد وشهرته /صلاح السيسى 36سنة -عاطل – ومقيم بندر المطرية وعبده فتحى السيد 51سنة سائق ومقيم بذات العنوان وبحوزتهما عدد (6)لفافات ورقيه لنبات البانجو و عدد2 سلاح نارى (فرد خرطوش-11 طلقة)ومبلغ مالى قدرة 670 جنية وعدد 2تليفون محمول.

ترجع تفاصيل الحادثة ، عندما كانا يقودا السيارة رقم د ب ج 9748 مصر (نقل)ماركة مازدا ، ملك التانى وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارتهما الغير مشروعة والمبلغ المالى من حصيلة تجارتهما والتليفونات المحمولة بقصد الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل التنقل وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3601 جنايات مركز شرطة المطرية لسنة 2014.