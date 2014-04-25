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التربية والتعليم بأسيوط تنهى استعداداتها ﻹمتحان الفصل الدراسي الثاني

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التربية والتعليم بأسيوط تنهى استعداداتها ﻹمتحان الفصل الدراسي الثاني التربية والتعليم بأسيوط تنهى استعداداتها ﻹمتحان الفصل الدراسي الثاني

قال مصدر بمديرية التربية والتعليم أن المديرية انهت إستعداتها لبدء إمتحان الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسى، بدءاً من تجهيز اللجان والمراقبة والمتابعة .

وأشار إلى أن أسئلة الامتحان ستكون من كتب الوزارة والمناهج الدراسية، وفي مستوي الطالب المتوسط على ان تعلن نتيجة الامتحانات فور الانتهاء من أعمال التصحيح مباشرة عقب الامتحانات .

وأكد أن جميع الأسئلة مطبوعة بالكمبيوتر وبخط واضح ومن الكتاب المدرسي ومعظمها اختيارية ومباشرة موضحا أن التوجيهات صدرت الى كل الموجهين بحيث تكون ورقة الأسئلة واضحة وخالية من التعقيد والغموض .

وأضاف أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة نحو تواجد طبيب وزائرة صحية بكل لجنة من أجل توفير الرعاية الصحية للطلاب .

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