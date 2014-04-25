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رئيس وزراء الأردن لإسماعيل هنية: إنجاز اتفاق المصالحة “نتيجة واعدة”

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رئيس وزراء الأردن لإسماعيل هنية: إنجاز اتفاق المصالحة “نتيجة واعدة” رئيس وزراء الأردن لإسماعيل هنية: إنجاز اتفاق المصالحة “نتيجة واعدة”

أعلنت الفلسطينية المقالة في قطاع غزة إن رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور تقدم بالتهنئة إلى رئيسها إسماعيل هنية بإنجاز اتفاق المصالحة بين حركتي حماس وفتح.

وذكر بيان صدر عن حكومة غزة التي تديرها حركة حماس أن النسور أوضح خلال اتصال هاتفي بهنية اليوم أنه بالنيات الحسنة والخطوات المحسوبة والتنازلات المتبادلة نصل للوحدة، معتبرا ذلك نتيجة واعدة.

وقال النسور: ” إن حاجتنا للوحدة في هذه المرحلة أكثر من أي وقت سبق”، مشددا على أن القضية الفلسطينية باقية من أولويات الأردن وعلى رأسها قضية القدس (حسب البيان).

وكان هنية أعلن أمس الأول الاربعاء في مؤتمر صحفي بحضور وفدي منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس إنجاز المصالحة وإنتهاء مرحلة الانقسام والاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني خلال 5 أسابيع.

ا.ش.ا

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