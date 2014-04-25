ضبط 5550 طلقة “رش عصافير” مع راكب بمطار القاهرة

تمكنت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، من إحباط محاولة تهريب 5550 علبة طلق لبندقية ضغط هواء مع راكب مصري، وفور وصوله من السعودية اخفاها داخل حقائبه، لتضليل رجال الجمارك، والعبور بالمضبوطات .

وذكرت مصادر أمنية بالمطار، أنه أثناء إنهاء اجراءات وصول ركاب الطائرة السعودية القادمة من جدة، أشتبه مأمور الجمرك في الراكب، وبتفتيش حقائبه عثر بحوزته علي ٥٥٥٠ طلقة “رش عصافير”.

وأمر أحمد حسن عبد المجيد وكيل الإدارة المركزية لجمارك المطار، بحجز المضبوطات لعدم حصول الراكب علي إذن استيراد، وتحرر محضر رقم ٧ ضبط جمركي بالمطار .