أمن الدقهلية: القبض على 42 عامل مؤقت بشركة بترول «بلاعيم» لتعطيلهم العمل

أعنلت مديرية أمن الدقهلية أنة تم إلقاء القبض على 42 عامل مؤقت من شركة بترول بلاعيم، لتعطيلهم العمل، وأخذ تعهدات على أقاربهم بعد قيامهم بقطع الطريق فى الأحداث التى شهدها محيط الشركة أمس.

تلقى اللواء حسن عبد الحى، مديرأمن الدقهلية إخطاراً من مركز شرطة بلقاس بتجمع ما يقرب من 150 عامل مؤقت أمام مبنى إدارة شركة بترول بلاعيم – الكائنه بناحية قلابشو – مركز بلقاس والتابعين لشركة مقاولات جولف كروسير [ القائمين على أعمال التغذيه والخدمات بها ] وإمتناعهم عن العمل مطالبين بتثبيتهم بشركة أبسكو للبترول وتقابل مدير الموقع معهم – وإفهامهم بإتباع الطرق القانونيه فى عرض مطالبهم.

كما وعدهم برفع تلك المطالب للهيئه العامه للبترول، كما قاموا بعمل سلاسل بشريه أمام الأبواب الرئيسيه للشركه ومنع دخول وخروج السيارات وتعطيل حركة العمل مطالبين بتثبيتهم بشركة أبسكو للبترول.

وانتقلت قيادات المديريه وأجهزة البحث الجنائى برئاسة نائب المديرومدير إدارة البحث الجنائى و مفتش فرع الأمن العام بالدقهليه مدعومين بـ 2 تشكيل وميكروباص مدرع من قطاع الأمن المركزى ومدرعة من القوات المسلحه،حيث قاموا بإسداء النصح والإرشاد للمتجمعين للانصراف لأعمالهم وإتباع الطرق القانونيه فى عرض مطلبهم – وذلك لعدم تعطيل العمل بالشركه إلا أنهم لم يمتثلوا وإستمروا فى تجمعهم وضربوا بعرض الحائط جميع المحاولات لفضهم.

وعلى إثر ذلك قامت القوات المشتركه بالتعامل معهم لتفريقهم ولاذوا بالفرار داخل الموقع وخارجه وتتبعتهم القوات وقامت باللحاق بهم.

وتمكنت من ضبط 42 منهم، وأثناء توجههم إلى مركز شرطة بلقاس – قام بعض أهلية المتهمين بالتجمع وقطع الطريق الفرعى الجبلى المؤدى إلى الطريق الرئيسى ورشق القوات بالحجارة، مما إضطرها إلى التعامل معهم بإلقاء بعض القنابل المسيله للدموع حيث تفرقوا وعادت حركة الطريق إلى طبيعتها.

وبفحص المتهمين تبين أن المطلوبين منهم 11 متهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بعدم تكرار ماإقترفوه وتم صرفهم عقب ذلك من ديوان المركز تحرر عن ذلك المحضر رقم 11880 جنح مركز شرطة بلقاس.