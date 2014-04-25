«التموين»: 44 مليون جنيه مبيعات قطاع الأعمال خلال الأوكازيون الشتوي

أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الجمعة، أن إجمالي مبيعات شركات قطاع الأعمال العام خلال فترة الأوكازيون الشتوي الذي انتهى أوائل شهر أبريل، بلغ حوالي 44 مليون جنيه بزيادة قدرها 3 ملايين جنيه مقارنة بمبيعات العام السابق.

وقال إن عدد المخالفات التي تم تحريرها خلال فترة الأوكازيون وهي شهري فبراير ومارس الماضيين بلغت 1535 مخالفة، تتضمن 1470 أوكازيونًا وهميًا و20 مخالفة لقانون حماية المستهلك و19 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار و26 مخالفة عدم استخدام لغة عربية في الإعلان.

وأضاف أن عدد المحال والمتاجر التي شاركت في الأوكازيون بلغ 3087 محلًا وشركة على مستوى الجمهورية، وأن التخفيضات في الأسعار كانت تتراوح ما بين 5% و70% على جميع السلع المعروضة.

وأضاف أنه تم مد فترة الأوكازيون حتى نهاية شهر مارس الماضي بهدف تنشيط حركة التجارة بالأسواق، بما يضمن تحقيق مصالح المستهلكين والتجار والاقتصاد القومي.