السبكي يؤجل فيلم دومنيك حوراني والسبب هيفا

بعد البيان الصحفي الذي وزّعه المكتب الإعلامي للفنانة دومينيك حوراني، عن استعدادها للبدء بتصوير فيلم جديد من إنتاج المصري محمد السبكي في أول عمل سينمائي لها، علمت "سيدتي نت" من مصادر داخل شركة السبكي نفسها، أن المنتج لن يبدأ تصوير أي عمل حالياً، إلا بعد أن يتجاوز أزمة وقف فيلم"حلاوة روح" لهيفا وهبي، حيث ينتظر التقرير الرقابي عنه أولاً ليطمئن عليه، ومن ثم يبدأ في تنفيذ مشروعات سينمائية جديدة.
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