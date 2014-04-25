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السعودية ترحل 20 مصري بسبب الإقامة غير الشرعية

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السعودية ترحل 20 مصري بسبب الإقامة غير الشرعية السعودية ترحل 20 مصري بسبب الإقامة غير الشرعية

مطار القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولى اليوم الجمعة 20 مرحلا مصريا من بسبب الإقامة غير الشرعية بالبلاد ومحاولتهم البحث عن فرصة عمل دون موافقة السلطات هناك.

وذكرت مصادر أمنية بالمطار فور وصولهم مطار القاهرة الدولى قامت الجوازات بانهاء اجراءات الوصول الخاصه بهم على الطائرة السعودية القادمة من جدة.

وتم السماح بدخول ١٥ مرحلا منهم بعد الكشف الجنائى عليهم وتسليم 3 من المرحلين مطلوبين لإدارة البحث الجنائي في احكام مختلفة بالاضافه الى عرض اثنان من المرحلين علي الأحوال المدنية لإثبات شخصيتهم والتاكد منها لعدم قيدهما علي الحاسب الالي الخاص بالجوازات والمباحث .

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