“محلب” ينقل رسالة من عدلى منصور إلى الرئيس التشادى

نقل المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الذى يقوم حاليا بزيارة للعاصمة التشادية نجامينا رسالة من الرئيس عدلى منصور الى الرئيس التشادى ادريس ديبى تتعلق بتطورات الاوضاع بالمنطقة والعلاقات الثنائية المصرية التشادية وسبل دعمها وتطويرها فى كافة المجالات ٠

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التشادى ادريس ديبى لمحلب بالقصر الرئاسى قبل ظهر اليوم الجمعة” حيث اوضح رئيس الوزراء خلال اللقاء موقف مصر من استكمال خارطة الطريق التى ارتضاها شعب مصروعزم الحكومة على استكمال هذه الخارطة بكل دقة خاصة بعد اقرار المرحلة الاولى منها باقرار الدستور الجديد والتوجه لاجراء الانتخابات الرئاسية قبيل نهاية الشهر المقبل بكل نزاهة وشفافية ٠

كما شدد محلب على اهمية عودة مصر لعضوية الاتحاد الافريقى وضرورة دعم تشاد فى هذا الاتجاه خاصة وان مصر من الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الافريقية التى تغير اسمها بعد ذلك الى الاتحد الافريقى .

وتناول المهندس محلب خلال اللقاء مع الرئيس التشادى الذى رحب بزيارة رئيس الوزراء والوفد المرافق له العلاقات المصرية التشادية وسبل دعم التعاون المشترك وخاصة فى المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارات المشتركة ٠

ا.ش.ا