استوحي إطلالاتك ليوم الجمعة من نجمات "سيدتي نت"

الفساتين التي تصل إلى حدود الركبة Knee-Length dresses أنيقة جداً وجميلة، خاصة تلك الضيقة والتي تعطي الجسم انحناء جذاباً ورائعاً، وتبرز الشكل الأنثوي للمرأة، وهي تصلح للكثير من المناسبات الرسمية، كاجتماعات العمل أو لحفلات الكوكتيل، وحتى للسجادة الحمراء، وقد باتت هذه الفساتين هي المفضلة للنجمات العربيات والعالميات، وقد اخترنا لك اليوم مجموعة من النجمات اللواتي تبنّين هذه الموضة لتستوحي من خياراتهن لإطلالاتك يوم الجمعة.

إذا كنت تفضلين اللون الأبيض وكان يليق بجسمك، استوحي من اطلالة النجمة السمراء Sophia Vergara التي اختارت فستاناً أبيض يصل إلى حدود الركبة من توقيع Zuhair Murad، أما ان كنت من المعجبات بالألوان القوية فاطلالة هيفاء وهبي بهذا الفستان الأزرق مع الشال الأصفر ستعجبك بالتأكيد وخاصة إن كان لديك مناسبة رسمية، وان رغبت أن تضيفي بعض الحركة لهذا النوع من الفساتين فيمكنك أن تستوحي من فستان Heidi Klum الأسود والذي يدخله قماش النمر المرقط مع فتحة صغيرة عند الركبة، والكثيرات منا يفضلن اللون الأسود الكلاسيكي، لقدرته على اخفاء عيوب الجسم وان كنت منهن عليك أن تستوحي من إطلالة اليسا وفستانها الأنيق أو من Nikki Reed بفستانها ذو الأكمام الطويلة وفتحة الظهر. ولإطلالة ربيعية منعشة استوحي من اطلالة ميريام فارس وفستانها المزين بالورود الربيعية، ولاطلالة مفعمة بالأناقة والرقي استوحي من فستان الممثلة Katie Holmes باللون الخمري والأكتاف المكشوفة من توقيع المصمم Zac Posen، أما قماش الدانتيل فهو راق جداً وأنثوي، وكثيرات من النجمات يفضلنه لفساتينهن الرسمية مثل نانسي عجرم، وسيرين عبد النور وان كنت تفضلينه أنت أيضاً استوحي من فساتينهن الرائعة. أما إذا رغبت بإبراز ابراز خصرك بطريقة جميلة ومميزة ففستان الممثلة كندا علوش باللونين الأخضر والكحلي مع الحزام الزهري هو خيارك الأنسب. ولاطلالة رسمية تصلح لمناسبة كبيرة أو للسجادة الحمراء استوحي من فستان Jennifer Lopez اللَامع من تصميم Zuhair Murad.

مهما كان ذوقك وأسلوبك فبالتاكيد ستجدين الفستان الأمثل لك من بين اطلالات هؤلاء النجمات الأنيقات لتستوحي منها إطلالتك ليوم الجمعة.

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