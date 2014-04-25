بالصور: تعرّفي على طريقة عمل شاي الحوامل

هل سمعتِ قبلًا عن فوائد شاي الأعشاب للحوامل؟ نشر موقع A Mama's Story مقالًا ممتعًا حول شاي الأعشاب للحامل وفوائده المتعددة وكيفية صنعه في المنزل والاستفادة منه لفترات طويلة، بحيث اخترنا أن نشارك به قارئات سيدتي نت العزيزات.

خلال فترة الحمل، قد تصغي الحامل للعديد من العبارات التي تنصحها بتناول الفيتامينات المفيدة والبروتينات المغذية إضافة لتناول الفواكه والخضروات، ولكن هل شجعك أحد على شرب شاي الأعشاب عزيزتي الحامل؟.

لطالما قيل بأن شاي الحمل يزيد من صحة الحوامل خلال فترة الحمل، إضافة للتخفيف من الألم والنزيف خلال وبعد الولادة. يساعد هذا الشاي على إعادة الرحم لوضعه الطبيعي بجانب إنتاج كمية وافرة من حليب الرضاعة. وعلى الرغم من أن هذا الشاي مخصص للحوامل في المقام الأول، إلا أنه من الممكن لأي شخص الاستفادة من العناصر المغذية الموجودة فيه.

وتوصي القابلات باستهلاك شاي توت العليق الأحمر بنسبة كوب يوميًا في الثلث الأول من الحمل وكوبين يوميًا خلال الثلث الثاني وثلاثة أكواب يوميًا خلال الثلث الأخير وذلك لتجنب أي مخاطر مزعومة وزيادة الفائدة.

فيما يلي بعض المنافع الصحية لمكونات شاي الأعشاب للحامل:

- أوراق توت العليق الأحمر: يحتوي فيتامينات (أ) و(ب) و(إي) والكالسيوم والفسفور والحديد والأحماض. يغذي الرحم ويقويه كما ثبتت قدرته على الحد من الولادة المبكرة والتقليل من النزيف بعد الولادة.

- القراص: ويعرف باسم الحريقة في بلاد المغرب العربي. من الأعشاب المفيدة جدا والتي تساهم في بناء الدم نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من الحديد وفيتامين (ك). القراص مفيد جدًا للكبد والكلى ويمكنه الحد من مشاكل الأوعية الدموية كالبواسير والدوالي والتي تعد من المشاكل الشائعة أثناء الحمل.

يزيد القراص من إفراز الحليب عند الأم المرضعة وهو حل ممتاز لأعراض الحساسية إن كنتِ تعانين منها أثناء حملك.

- البِـرْسِـيم الحجازي أو الفِصْفِصَة: لا تتعجبي عزيزتي الحامل!. حيث يحتوي البرسيم على فيتامينات (أ) و(ب) و(ب 12) و(د) و(إي) إضافة للكالسيوم والفسفور بجانب قدرته على زيادة كمية الحليب عند الأم.

- ثمار الورد: تحتوي على فيتامين (سي) وهي مفيدة لمنع أو تخفيف مشاكل الأوعية الدموية وتقوية جهاز المناعة. ينصح باستخدامها لمكافحة الالتهابات عند النساء.

- النعناع المدبب: يفيد في تهدئة المعدة وتسهيل عملية الهضم إضافة لمعادلة نسبة السكر في الدم.

وننصحك سيدتي بابتياع أعشابك المفضلة وصنع الشاي في المنزل وذلك لتوفير النفقات والتأكد من توافر الشاي عند حاجتك إليه.

مكونات شاي الأعشاب للحوامل:

-كوبان من أوراق توت العليق الأحمر

-كوبان من القراص

-نصف كوب من البرسيم الحجازي

-ربع كوب من ثمار الورد

-نصف كوب من النعناع المدبب

الطريقة:

-قومي بخلط كافة المكونات جيدًا في وعاء كبير.

-لتحضير الشاي للشرب، استخدمي جرة صغيرة وقومي بوضع ربع كوب من الأعشاب في الجرة واحرصي على أن تكون مختلطة مع بعضها بشكل جيد. قومي بملء الجرة بالماء الساخن واتركي الأعشاب ليتم نقعها بعد تغطيتها. بالإمكان إبقاء الخليط منقوعًا بين 20 دقيقة إلى نحو أربع ساعات.

- بعد ذلك، قومي بتصفية الشاي بمصفاة أو ربما يمكنك استخدام أكياس شاي كبيرة لنقع الأعشاب منذ البداية إن لم تكوني من أولئك الراغبين في رؤية بقايا الأعشاب وهي تسبح في كوب الشاي.

-بإمكانك عمل أكثر من كوب واحد من الشاي دفعة واحدة ولكن احرصي على تخزينه في الثلاجة لشربه عدة أيام. ويمكن الاحتفاظ بالشاي في الثلاجة لمدة خمسة أيام. وصحة وعافية!.

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