خطوة بخطوة:كيف تحضرين لحم الضأن؟

عادةً، يتم استخدام لحم الساقين أو الكتفين لإعداد الضأن المقطّع. تجدر الإشارة الى أن لحم الكتفين أدسم من لحم الساقين.

إن قمتِ بقلي اللحم، فستعزّزين نكهته، ولكن لا تفرطي في إكسابه اللون الاحمر وإلا تسبّبتِ بجفافه.

إذا قليتِ اللحم، فلا بدّ من أن يكون الزيت ساخنًا. أضيفي اللحم ودعيه يسمرّ قبل قلبه الى الجهة الاخرى.

المقادير:

- ملعقتان كبيرتان من زيت دوّار الشمس

- 500 الى 750 جراماً من لحم الضأن المقطّع

- بصلتان مقشّرتان ومقطعتان

- ملعقة كبيرة من الدقيق

- مكعّب واحد من مرق الضأن

- ملعقة كبيرة من صلصة "ورسيستر شاير"

- رشّة من الملح

- رشّة من الفلفل الأسود

- بعض أوراق إكليل الجبل الطازجة

- ورقة أو إثنتان من ورق الغار

- حبتان من البطاطس المقطّعة

- 15 جراماً من الزبدة المذوّبة

طريقة التحضير:

1- سخّني الفرن على درجة حرارة 160 مئوية.

2- سخّني نصف كمية الزيت في قدرٍ مضاد للحريق أو مقلاة قلي، وأَضيفي نصف كمية لحم الضأن.

3- إطهيها على نار عالية، وقلّبيها بين الحين والآخر حنى تحمرّ.

4- أزيلي اللحم من المقلاة.

5- أضيفي ما تبقى من كمية الزيت وإقلي لحم الضأن حتى يحمرّ، وأزيليه من المقلاة.

6- أضيفي البصل الى المقلاة واطهيه على نار متوسطة لمدة 5 أو 7 دقائق، أو حتى يصبح طرياً.

7- أعيدي لحم الضأن الى المقلاة، ورشّي الدقيق على البصل، ثم حرّكي الخليط جيداً.

8- إسكبي على مهل 450 مل من المياه، وحرّكي جيداً للحصول على يخنة سلسة.

9- إعملي على تفتيت مكعّب المرقة ثم أضيفيه الى اليخنة قبل أن تسكبي فوقها صلصة "ورسيسترشاير".

10- تبّلي بالملح والفلفل الأسود حسب الرغبة.

11- إن كنتِ تستعملين مقلاة، فاسكبي المزيج في قدر عميقة. أضيفي أوراق إكليل الجبل وأوراق الغار.

12-رتّبي شرائح البطاطس فوق الطبق، على أن ترتكز على سابقتها في شكل دائري، ابتداءً من الطرف الخارجي وصولاً الى نصف القدر.

13- بواسطة فرشاة خاصة بالطبخ، ضعي الزبدة المذوّبة على البطاطس وتبّليها بالملح والفلفل.

14- غطّي القدر بإحكام بواسطة غطاء أو رقاقة معدنية، ثم ضعي القدر على صينية خبز، وضعي الصينية في وسط الفرن لمدة ساعة.

15- أزيلي الغطاء أو الرقاقة المعدنية، واطهي القدر الساخن لمدة 40 أو 50 دقيقة إضافية، أو حتى يصبح لون البطاطس ذهبياً، وتقدر سكين مروّسة عند الطرف اختراقها.

16- أزيلي القدر من الفرن وقدّميه مع الخضر.

(هذه المقادير تكفي 4 أشخاص).

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