ساندي تشارك في مسلسل "مكتوب" فيما يغيب النّهدي عنه

يتم حالياً تصوير الجزء الرابع من مسلسل :"مكتوب" حيث تأكّد مشاركة الممثلة التّونسية المقيمة في مصر "ساندي" في دور"نزهة" إحدى شخصيات المسلسل. وبعد إعلان الخبر تبين أنّ الممثل لمين النهدي سيشارك ولأول مرّة في هذا الجزء من المسلسل"مكتوب" الذي سيتم عرضة على قناة "التونسية"ّ الخاصّة في شهر رمضان المقبل، إلاّ أنّ ذلك لم يتم. وكما قيل أنّ خلاف وقع يرجّح سببه إلى أنّ أمين طالب بأجر مرتفع جداً مقابل أدائه لدور رجل انتهازي في المسلسل، الذي لاقى نجاحاً كبيراً في أجزائه السابقة، ولكن النّهدي قال أنّ سبب عدم مشاركته في المسلسل يعود إلى انشغاله بمسرحيته الجّديدة.

ولمين النهدي يعدّ أشهر ممثل كوميدي تونسي وهوالوحيد الذي يقدّم مسرحياته في مئات العروض ويلاقي دائماً نفس النّجاح . فهو لا يتردد في القول بين الجد والمزح "انّه أفضل من عادل إمام".

والملفت في الأمر أنّ لمين النهدي عمد في الأعوام الأخيرة إلى اعتماد نوع مسرح الممثل الواحد "وان مان شو"، حيث يتقمّص في المسرحية الواحدة أكثر من مئة شخصية بمهارة واحترافية.

وكانت كل من مسرحياته "المكي وزكية" و"في هاك السردوك انريشو" قد لاقت نجاحاً كبيراً وحصدت رقماً قياسياً في عدد العروض التي تجاوزت 400 عرض لكل مسرحية.

ويعود نجاح هذا الممثل إلى ذكائه وحرفيته وإلى قدرته على إضحاك النّاس من عيوبهم، بأسلوب ساخر وهو ينمّق نصوصه بجمل وتعابير وصور بارعة، تجمع بين عمق المعنى وطرافة التّعبير. كما كان للامين النهدي، مشاركات في السينما أشهرها في فيلم "فردة ولقات اختها" وهو فيلم كوميدي من إخراج علي منصور، وفيلم "عرب" من إخراج الفاضل الجعايبي و"كن صديقي" للمخرج الناصر القطاري.

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