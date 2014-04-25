حرّاس نجيب ساويرس يضربون محمد فؤاد

أكد شهود عيان وقوع مشادة كبيرة في المطعم الذي يمتلكه الفنان محمد فؤاد في مدينة الجونة ، كان هو أحد أطرافها مع لاعب كرة القدم المعتزل تامر بجاتو من ناحية وحراس شخصيين قيل أنهم حرّاس رجل الأعمال نجيب ساويرس.

وأشار الشهود إلى أنّ الحادث بدأ بمشادة بين فؤاد وبجاتو وبين ساويرس، تدخّل على أثرها الحارس الخاص به وضرب فؤاد وبجاتو.

من ناحيتهما تقدّم هذين الأخيرين ببلاغ في قسم الشرطة، وتجري نيابة الغردقة التحقيق في الواقعة، كما تجري حالياً محاولات للصلح بين الأطراف المتنازعة، إلا أن فؤاد وبجاتو رفضا العرض وعلمت "سيدتي نت" أنّ الواقعة حدثت منذ يومين ولم يتم حلها إلى الآن.

يذكر أن فؤاد لم يتقدّم ببلاغ ضد ساويرس نفسه بل ضد حراسه الشخصين.