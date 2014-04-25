الأمير سليم يعترف: أنا رجل غيور جداً

بعد إجازة طويلة استمرت أكثر من عام بعد انتهاء مسلسله "فاطمة"، عاد الممثل التركي أنجين أوزتورك الشهير سابقاً بسليم وحالياً بالأمير سليم الثاني إلى الأضواء، بشخصية الأمير سليم والسلطان سليم الثاني الذي يتولى عرش الأمبراطورية العثمانية بعد وفاة والده السلطان سليمان القانوني، و بعد مقتل أخويه الأكبر الأمير مصطفى والأصغر الطامع بالعرش الأمير بايزيد في الموسم الرابع من "حريم السلطان".

وأصبح أنجين مجدداً النجم المفضل لدى صحافة الباباراتزي التي رصدته مراراً يسهر في المطاعم والنوادي الليلية مع أمرأة جميلة شقراء ما أثار عشرات الإستفهام حولها : هل هي صديقته أم حبيبته؟ وما زاد هذا التساؤل أهمية هو أن أدائه لشخصية الأمير القوي والفارس الشجاع لم يحل بينه وبين تقديم الوجه الرومانسي الآخر للأمير، فأتقن أداء مشاهده العاطفية الجريئة الساخنة مع الممثلة ميرفي بولغور الشهيرة بنوربانو الأسيرة التي تسحره وتخطف قلبه فيتزوجها ويجعلها سلطانة صاحبة نفوذ في القصر ما زاد عدد معجباته، وأصبح محط إعجاب الآلاف منهن في مواقع التواصل الإجتماعي.

وبلقاء صحفي معه اعترف بأسراره العاطفية وأجاب بصراحة وصدق على الأسئلة الحساسة جداً الوثيقة الصلة بحياته العاطفية الخاصة ومن أهم اعترافاته التالية:

-من هي المرأة التي تفضلها؟

أحب المرأة الشقراء والمرأة السمراء على حد سواء، ولا أميز بينهما، وأكثر ما يعجبني في المرأة ثقتها بنفسها.

-هل لديك استعداد للوقوع في الحب مرات عديدة؟

لمّ لا؟ ممكن أن أحب مرات عديدة إن لم يكتمل حظي بالحب الأول.

-هل يجوز في الحب فعل كل شيء؟

طبعا لا.

-هل أنت غيور؟

نعم،أنا غيور جداً، لكن غيرتي لا تضر المرأة.

-هل لديك حبيبة؟

لا، لا توجد حبيبة في حياتي، أنا أعيش وحيداً. لكني إذا رغبت بالزواج من إمرأة سأتزوجها بلا تردد وأنجب منها طفلي الذي أتمناه.

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