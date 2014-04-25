بيونسيه الأكثر تأثيراً في العالم

حجزت المغنّية العالمية Beyonce مكاناً لها في القائمة السّنوية التي تصدر عن مجلة Time magazine، وتضمّ 100 شخصية هي الأكثر تأثيراً في العالم.

وإلى جانب Beyonce التي تقرر القيام بجولة غنائية مع زوجها Jay Z هذا الصيف، ضمّت اللائحة عدداً كبيراً من المغنين، مثل: Miley Cyrus، Pharrell Williams التي أجّلت جولتها الغنائية الأسبوع الماضي بسب مرضها، وCarrie Underwood...، فيما ضمّت من الممثلين: Amy Adams، Robin Wright، وMatthew McConaughey، بالإضافة إلى العديد من المنتجين والمخرجين. كما ضمّت اللائحة شخصيّات سياسيّة واقتصاديّة ورياضيّة ورجال أعمال وأصحاب شركات.

ومن بين الشّخصيات الفنّية، حصلت Beyonce على أعلى نسبة تصويت، بعد أنّ أثبتت قدرتها على إنجاز كلّ أعمالها في الوقت نفسه. فهي تقوم بكلّ متطلبات فنّها، بالإضافة إلى دورها كأمّ تعتني بطفلتها؛ وكلّ ذلك تؤديه بشكل محترف.



