بلاغات بقيام مواطنين بإغلاق شوارع رئيسية بالسويس لإقامة أفراح‎

شهد شوارع السويس الرئيسية خاصة بحي فيصل والأربعين ومنطقة المثلث ظاهرة جديدة من نوعها بقيام مواطنين باغلاق الشوارع الرئيسية من اجل اقامة افراح خاصة بهم وهو ما يترتب عليه فى تعطل المرور واجبار اصحاب السيارات فى تغيير المسار الطبيعي للمرور للشوارع الفرعية فى ظل غياب تام للامن وشرطة المرافق والكهرباء.

من جانبهم قام المواطنين خاصة فى منطقة اكتوبر القريبة من معسكر الأمن فى رفع شكاوي وارسال فكاسات إلى اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية يطالبونه بضرورة عمل جولات مفاجئة بالسويس للتأكد من الأوضاع الامنية ومشاهدتها على ارض الواقع.

هذا وتسببت هذه الافراح فى حدوث مشاجرات خاصة بالقرب من أحد الافراج القريبة من منطقة شركة بتروجيت وقام اصحابهابوضع فراشة فى منتصف الشارع العمومي واخذ كهرباء من الكبلات الرئيسية ومنع سيارات النقل من المرور وهو ما تسبب فى مشاحنات ومشاجرات استمرت اكثر من نصف ساعة أدي لتعطل الطريق العمومي.