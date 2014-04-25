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مندوب روسيا الدائم بالأمم المتحدة يهدد باستخدام القوات المسلحة داخل أوكرانيا

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مندوب روسيا الدائم بالأمم المتحدة يهدد باستخدام القوات المسلحة داخل أوكرانيا مندوب روسيا الدائم بالأمم المتحدة يهدد باستخدام القوات المسلحة داخل أوكرانيا

فيتالي تشوركين مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة

صرح فيتالي تشوركين مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ” أنه في حال التطور الاسوأ للأحداث في جنوب شرق اوكرانيا ، ستتذكر روسيا سماح مجلس الاتحاد الروسي للرئيس بوتين باستخدام القوات المسلحة الروسية داخل اراضي اوكرانيا” .

وقال تشوركين – في حديث بثته اليوم الجمعة قناة “روسيا 1″ التلفزيونية الحكومية – ” إنه في حال ظهر السيناريو الاسوأ ، نحن سنتذكر طبعا القرار الذي اتخذه مجلس الاتحاد الروسي الخاص بالسماح باستخدام القوات المسلحة الروسية داخل اراضي اوكرانيا”.

وذكر الدبلوماسي الروسي بان مجلس الاتحاد المجلس الأعلى للبرلمان الروسي منح الرئيس فلاديمير بوتين تفويضا يسمح له باستخدام القوات المسلحة الروسية داخل أراضي اوكرانيا، وقال :” هذه الامكانية موجودة دائما في أيدينا ، ولكن طبعا لا نرغب بالقيام بذلك” ، وأشار الى ” أن روسيا لا تسعى إلى تنفيذ هذا السيناريو ، لافتا إلى أن المهمة الاساسية حاليا هي نزع فتيل الازمة”.

ا.ش.ا

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