أخبار عاجلة

بدء اجتماع "اقتصادية النواب" لمناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد -
أحمد سليمان يرد على مرتضى منصور: سيكون الحساب عسيرا -
إيناسيو يصل الزمالك للاجتماع مع مرتضى منصور -
من شكل جمالي لـ "تشوهات".. أبشع 18 "تاتو" -
أختي «خطفتني» ومحمد صبحي «منعني من الغناء».. تصريحات مثيرة لأيتن عامر -
لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو -
مع استمرار حبس أحمد عز.. تأجيل قضية "تراخيص الحديد" لـ 8 مايو -
30 صورة .. ترصد لحظة انقلاب "أتوبيس" أعلى محور 26 يوليو -
159 حاجزًا بالإعلان الثامن "الكراسة الزرقاء" حولوا لمدينتي 6 أكتوبر وبدر -
ندب لواء شرطة سابق للدفاع عن المتهم باغتصاب "رضيعة الدقهلية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. المدرسة المصرية للغات "بصلالة" تحتفل بتخريج أول دفعة لها

Google+ Print

احتفلت المدرسة المصرية للغات (فرع صلالة) بسلطنة عمان بتخريج أول دفعة لها، فى احتفالية كبيرة تحت رعاية رئيس جامعة ظفار، وشهدت الاحتفالية التى أقيمت بقاعة المؤتمرات بجامعة ظفار حضور عدد كبير من المصريين والعمانيين والجالية العربية وأولياء الأمور، الذين احتفلوا مع أبنائهم وسط أجواء من الفرحة والاحتفالات التى تأتى تزامنا مع عيد تحرير سيناء.

وتخللت فقرات الحفل الأغانى الوطنية التى جعلت الحضور يتفاعل معها بشكل لا إرادى حباً وعشقاً وعرفاناً لوطننا الحبيب ، وبدأ الحفل بالسلام الجمهورى المصرى والسلام الوطنى العمانى، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة لمدير المدرسة محمد صالح، رحّب فيها بالحضور.

وعرضت أنشطة وأعمال المدرسة ثم بدأت الأغانى بأغنية زهور المصرية وأغان وطنية مصرية، وعدد من الأغانى خلال الفقرات المختلفة، وانتهت بتكريم الطلبة الخريجين، واتسمت الاحتفالية بالتنظيم وتقديم عدد كبير من الفقرات المتنوعة التى أعجبت الحضور، وقام بأدائها طلبة المدرسة المصرية تحت إشراف مدير المدرسة ونخبة من المعلمين المصريين الأكفاء، ولجنة تسيير أعمال الفرع بصلالة، وجدير بالذكر أن المدرسة المصرية للغات بصلالة أقيمت بعد جهد كبير للسفارة المصرية بسلطنة عمان.

1.jpg

G535a0e0db71fa.jpg

G535a0e0e7dd5d.jpg

G535a0e0f24ba2.jpg

G535a0e0feb762.jpg

G535a0e10b38de.jpg

G535a0e1103c61.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو

لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو

بروتوكول تعاون بين معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط والنقابة العامة للمحامين

بروتوكول تعاون بين معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط والنقابة العامة للمحامين

الأخبار - ندوة بمجلس الأعمال المصري الكندي بعنوان "إفريقيا فى قلب مصر"

الأخبار - ندوة بمجلس الأعمال المصري الكندي بعنوان "إفريقيا فى قلب مصر"

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية