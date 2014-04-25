بالصور.. المدرسة المصرية للغات "بصلالة" تحتفل بتخريج أول دفعة لها

احتفلت المدرسة المصرية للغات (فرع صلالة) بسلطنة عمان بتخريج أول دفعة لها، فى احتفالية كبيرة تحت رعاية رئيس جامعة ظفار، وشهدت الاحتفالية التى أقيمت بقاعة المؤتمرات بجامعة ظفار حضور عدد كبير من المصريين والعمانيين والجالية العربية وأولياء الأمور، الذين احتفلوا مع أبنائهم وسط أجواء من الفرحة والاحتفالات التى تأتى تزامنا مع عيد تحرير سيناء.

وتخللت فقرات الحفل الأغانى الوطنية التى جعلت الحضور يتفاعل معها بشكل لا إرادى حباً وعشقاً وعرفاناً لوطننا الحبيب مصر، وبدأ الحفل بالسلام الجمهورى المصرى والسلام الوطنى العمانى، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة لمدير المدرسة محمد صالح، رحّب فيها بالحضور.

وعرضت أنشطة وأعمال المدرسة ثم بدأت الأغانى بأغنية زهور المصرية وأغان وطنية مصرية، وعدد من الأغانى خلال الفقرات المختلفة، وانتهت بتكريم الطلبة الخريجين، واتسمت الاحتفالية بالتنظيم وتقديم عدد كبير من الفقرات المتنوعة التى أعجبت الحضور، وقام بأدائها طلبة المدرسة المصرية تحت إشراف مدير المدرسة ونخبة من المعلمين المصريين الأكفاء، ولجنة تسيير أعمال الفرع بصلالة، وجدير بالذكر أن المدرسة المصرية للغات بصلالة أقيمت بعد جهد كبير للسفارة المصرية بسلطنة عمان.