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نانسي عجرم تحصد 4150 "لايك" خلال نصف ساعة فقط... والسبب؟؟

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نانسي عجرم تحصد 4150 "لايك" خلال نصف ساعة فقط... والسبب؟؟ نانسي عجرم تحصد 4150 "لايك" خلال نصف ساعة فقط... والسبب؟؟

خلال فترة وجيزة جداً لا تتجاوز الـ 33 دقيقة، حصدت عبارة نشرتها النجمة نانسي عجرم 4150 "لايك". نانسي حاولت من خلال هذه العبارة تقديم نصيحة الى المعجبين تشدد فيها على أهمية الجمال الداخلي، لأنه هو الذي يبقى ويستمر إلى الأبد بينما الجمال الخارجي لا بد وأن يذبل ويذهب مع الوقت.

مع الإشارة الى أن نانسي تحرص وبأوقات متقاربة الى متابعة المعجبين على مواقع التواصل الاجتماعي وكانت قبل نحو 6 ساعات قد قامت بنشر تغريدة على موقعها الخاص على "تويتر" تدعو من خلالها المعجبين فيها إلى متابعة كليب" شجع حلمك" الذي جمعها بالشاب خالد والذي صور خصيصاً لكأس العالم.

 

 

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