انتهت بالفيديو - بنفيكا 2-1 يوفنتوس .. سيفيليا 2-0 فالنسيا

وتعادل كارلوس تيفيز في الدقيقة 72 بهدف رائع، راوغ ثنائي الدفاع وسدد بباطن القدم.

وتقدم ليما بهدف ثاني لبنفيكا بعد هجمة سريعة وصلت له داخل منطقة الجزاء وسددها في شباك بوفون.

وفي المواجهة الأخرى، تقدم ستيفان مبيا لسيفيليا في الدقيقة 33 من هدف من شبهة تسلل، استلم كرة عرضية وسددها بالكعب.

وضاعف كارلوس باكا النتيجة بهدف ثاني بعد ثنائية رائعة، انفرد وسدد الثاني في الدقيقة 36.

ويستضيف بنفيكا نظيره يوفنتوس الإيطالي في هاب نصف نهائي دوري الأبطال، بينما يستقبل سيفيليا فالنسيا في المباراة الأخرى.

ويقدم FilGoal.com متابعة حية ومباشرة لمباراتي ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي بين يوفنتوس وبنفيكا، ومواجهة سفيليا مع فالنسيا.

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