بالفيديو .. صاروخ برازيلي يسقط يوفنتوس في نصف نهائي الدوري الأوروبي

سجل البرازيلي رودريجو ليما مهاجم بنفيكا هدفا رائعا في شباك جانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس منح الفوز لأصحاب الأرض في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي بهدفين لهدف.

وكان إيزيكويل جاراي مدافع بنفيكا قد تقدم برأسية في الدقيقة الثالثة بعد ركلة ركنية. (شاهد الهدف)

قبل أن يتعادل كارلوس تيفيز في الدقيقة 72.

هدف تيفيز كان رائعا بعد مراوغة لثنائي دفاع بنفيكا وسدد الكرة بين قدمي حارس الفريق البرتغالي. (شاهد الهدف)

وتقدم مرة أخرى رودريجو ليما بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء بعد هجمة منظمة منحت خطوة للفريق البرتغالي. (شاهد الهدف)

ويقام لقاء الإياب في ملعب يوفنتوس بتورينو يوم الخميس الأول من مايو المقبل.