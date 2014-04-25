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وزير الطيران: وقف خط الطيران بين القاهرة وأثيوبيا يحتاج لقرار سيادي

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شدد حسام كمال، وزير الطيران المدني، على ضرورة التمسك بتوطيد العلاقات مع دولة أثيوبيا لإنهاء أزمة «سد النهضة»، بدلا من قطعها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن «إيقاف حركة الطيران بين الدول يشهد بُعدا تجاريا بجانب البعد السياسي»، وأن وقف خط الطيران بين بلاده وأثيوبيا «يحتاج إلى قرار سيادي».

وأضاف «كمال»، في تصريحات صحفية، مساء الخميس، أن «خط الطيران التابع لشركة للطيران (حكومية) بين القاهرة وأديس أبابا يتميز بنسبة امتلاء عالية على الطائرات»، واصفا العائد التجاري للخط بـ«الممتاز».

وقال «كمال» إنه يتفق مع رؤية المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء القائمة على أهمية «توطيد العلاقات بدلا من قطعها مع أثيوبيا».

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