بالصور..فريق البيئة يشرح لأهالى العجوزة أهمية منظومة الفصل من المنبع

رصدت كاميرا "اليوم السابع"، فريق التوعية بوزارة الدولة لشئون البيئة، وهو يتجول فى شوارع حى العجوزة، الذى يشهد المرحلة الثانية من منظومة الفصل من المنبع، التى تتبنها الوزارة، وأطلقها رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب يوم 8 مارس 2014 من حى الدقى.

ويضم فريق التوعية، شباباً وفتيات من كل قطاعات وزارة البيئة، يقومون بالجزء الأكثر أهمية فى منظومة الفصل من المنبع، التى تقوم فى الأساس على توعية المواطن بطريقة فصل بقايا الطعام والمخلفات الصلبة عن بعضها، وأهمية أن يتم ذلك فى النقطة الأولى من داخل المنزل، حيث تقم ربة البيت بذلك بنفسها.