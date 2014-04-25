نجل الحويني لـ”برهامي”: الرسول أوصانا بالدفاع عن الأهل

علق الشيخ حاتم الحويني، نجل الداعية السلفي أبو إسحاق الحويني، على فتوى الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية، بخصوص جواز ترك الزوج زوجته تغتصب إذا كان هناك خطر على حياته، قائلًا: «من قتل دون ماله أو أهله أو دينه أو دمه فهو شهيد، وأن الرسول أوصانا بالدفاع عن الأهل».

واستشهد «الحويني»، في حسابه على «آسك أف أم»، في سؤال له بخصوص فتوى «برهامي»،بأحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم، لبيان خطًأ فتوى «برهامي»، قائلًا: «قال رسول الله: «من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد»، ومعنى الحديث أن من قتل دفاعًا عن ماله أو عن أهله أو في نصرة دين الله تعالى بأي وسيلة، أو عن نفسه فهو شهيد له حكم الشهداء في ثواب الآخرة».

وتابع: «فهو شهيد، لأن المؤمن محترم ذاتا ودما وأهلا ومالا، فإذا أريد منه شيء من ذلك جاز له الدفع عنه، فإذا قتل بسببه فهو شهيد، وجاء في شرح مسلم للإمام النووي: باب دليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم حقه، وإن قتل كان في النار، وأن من قتل دون ماله فهو شهيد، جاء في هذا الباب أن رجلا جاء إلى رسول الله، فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟، قال: فلا تعطه مالك، قال: أرأيت إن قاتلني؟، قال: قاتله، قال: أرأيت إن قتلني؟، قال: فأنت شهيد، قال: أرأيت إن قتلته؟، قال: هو في النار، والله تعالى أعلم».