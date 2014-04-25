حمدي قنديل: سأنتخب السيسي.. والظروف الآن أفضل من عهد مرسي

قال الإعلامي حمدى قنديل، إنه يؤيد المشير عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، ولكن القرار النهائى قد يتغير إذا كان البرنامج الانتخابى للمشير «غير مرض».

وأضاف «قنديل»، في حواره لبرنامج «الصورة الكاملة» على قناة «أون تي في»، مساء الخميس، أن «ما نعيشه الآن رغم قسوة الظروف أفضل بكثير من استمرار حكم الإخوان»، معتبرًا أن «ما يحدث الآن هو ضريبة لا بد من دفعها»، وأن محمد مرسي أسوأ رئيس جمهورية أتى بعد ثورة شارك فيها الشعب المصري طلبا للحرية.

وأكد أنه يفضل مرشحًا مدنيًا ولكنه سينتخب السيسي، لأن الفترة الحالية لا يصلح لها إلا مرشح ذو خلفية عسكرية، مضيفًا أنه «لن يقوم بالإمضاء على بياض» لأي مرشح ايا كان.

وتابع: «يتوجب على المشير السيسي أن يتحدث للجماهير، وألا يتعالى على أحد، وأن يتعامل كمرشح رئاسي يتواصل مع الشعب ويشرح وجهة نظره بنفسه دون وسطاء».