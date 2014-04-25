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سمو ولي العهد يستقبل مدير جامعة الجوف وأشقاءه

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سمو ولي العهد يستقبل مدير جامعة الجوف وأشقاءه سمو ولي العهد يستقبل مدير جامعة الجوف وأشقاءه
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الأمير سلمان مستقبلا د. البشري (و ا س)

جدة - واس

    استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بقصر السلام بجدة امس معالي مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري وأشقاءه الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم لسمو ولي العهد على عزائه ومواساته لهم في وفاة أبناء الدكتور إسماعيل البشري الذين قضوا إثر حادث مروري أليم داعين الله أن يحفظ سمو ولي العهد ويجزيه خير الجزاء. وقد دعا سمو ولي العهد الله سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جنته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

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