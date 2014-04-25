أمير الشرقية يتوج الفائزين بجائزة الأمير نايف العالمية للسنة النبوية

المدينة المنورة – سالم الأحمدي ,خالد الزايدي تصوير – فايز المطيري

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لجائزة نايف بن عبدالعزيز العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة أمس، اجتماع الهيئة العليا للجائزة بالمدينة المنورة. وقدم الأمير سعود بن نايف شكره لأعضاء الهيئة العليا نظير ما بذلوه من جهود متمنيا لهم التوفيق والسداد، وأن يبذلوا كل ما أمكن من جهد لخدمة السنة النبوية.

وأضاف: "أن هذه الجائزة من لبنات الخير التي أسهها الأمير نايف -رحمه- الله لتكون منارة علم ومعرفة لجميع العالم وقد أسهمت في إثراء الساحة العلمية بالأبحاث الكثيرة في مجال السنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة"، مبيناً أن الهيئة العليا واللجنة العلمية اهتمتا بجودة المواضيع المطروحة في كل دورة وأن تكون مناسبة لأبرز المستجدات، وتمر هذه الأبحاث بمراحل تحكيمية من قبل محكمين من داخل المملكة وخارجها من العلماء البارزين في مجال السنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة.

وأعلن أن الفائز بالجائزة التقديرية لخدمة السنة النبوية في دورتها الثالثة في مجال الانقطاع لتدريس الحديث النبوي الشريف هو الشيخ عبدالمحسن بن حمد العباد البدر.

كما أعلن الفائز بالجائزة في دورتها السابعة في فرع السنة النبوية فقه الأقليات في ضوء السنة النبوية الدكتور أبو القاسم محمد أبو شامة نجاة (مصري الجنسية)، وفي موضوع أحاديث الفتن وأشراط الساعة بين الفهم الصحيح والتأويلات حجبت الجائزة، وقد حجبت جائزة فرع الدراسات الإسلامية المعاصرة في الدورة السابعة الموضوع الأول (المواطنة في الإسلام واجبات وحقوق)، وفي الموضوع الثاني "الإسلام والأزمات الاقتصادية العالمية" حجبت الجائزة لعدم ارتقاء الأبحاث إلى مستوى الجائزة.

حضر الاجتماع كل من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن نايف، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن نايف بن عبدالعزيز، والشيخ الدكتور صالح بن حميد، الدكتور عبدالله نصيف، الدكتور أكمل الدين أوغلو، الدكتور ساعد العرابي الحارثي، الدكتور أصغر علي إمام الدين، الدكتور عادل المعاودة، الدكتور مسفر البشر.