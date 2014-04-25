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60 طفلاً يشاركون في الحفل الختامي لملتقى البراعم بتنمية حي الروضة في الدمام

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60 طفلاً يشاركون في الحفل الختامي لملتقى البراعم بتنمية حي الروضة في الدمام 60 طفلاً يشاركون في الحفل الختامي لملتقى البراعم بتنمية حي الروضة في الدمام

    أقام القسم النسائي بلجنة التنمية الاجتماعية بحي الروضة بالدمام مؤخراً الحفل الختامي للأطفال تحت عنوان (ملتقى البراعم) بمقر مركز حي الروضة الاجتماعي بالدمام بمشاركة 60 طفلا و150 من الحضور وأهالي الحي.

ورحبت مديرة القسم النسائي هالة موسى بالحضور معربة عن شكرها لجميع أمهات الحي وأخوات المشاركين على تلبيتهن الدعوة والتي عرضت من خلالها أهم وأبرز برامج وأنشطة القسم النسائي باللجنة ومدى تحقيق تلك البرامج والأنشطة من أهداف ساهمت وبشكل فعال في تنمية أفراد المجتمع بجميع فئاته العمرية.

وقد تضمن الحفل العديد من الفقرات المتنوعة والترفيهية من بينها فقرة عرض صور الأطفال وفقرة الفرح فضلاً عن مشهد تمثلي عن التعاون مع الأخرين وفقرة اللغة الأنجليزية.

وفي ختام الحفل كرمت الأستاذة هالة جميع المشاركين من الأطفال والمعلمات على ما بذلوه من جهود مميزة ساهمت في نجاح برامج اللجنة وحرصهم على البذل والعطاء لمثل تلك البرامج والأنشطة التي أشاد بها جميع الحضور وأهالي الحي.

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