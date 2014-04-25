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الياس الرحباني ومفاجأته غداً لجمهور دبي

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الياس الرحباني ومفاجأته غداً لجمهور دبي الياس الرحباني ومفاجأته غداً لجمهور دبي

للمرة الأولى في الإمارات، سيظهر الموسيقار الياس الرحباني على خشبة المسرح، ومعه أوركسترا مكونة من 50 عازفاً تحت قيادته، سيقام الحفل غداً في مركز التجارة العالمي بدبي في قاعة زعبيل، وبهذه المناسبة أقيم اليوم مؤتمر صحفي في فندق "الكروان بلازا" بدبي، حضره الموسيقار الياس الرحباني والفنان غسان الرحباني والدكتورة عبير الجندي، الرئيسة التنفيذية لشركة "غلوبال بلاك دايموند"، المنظّمة للحفل، والتي قالت خلال المؤتمر: "نستضيف في هذا الحدث أسطورة الموسيقى واسماً رنّ في مجال الموسيقى العربية، يحمل معه رسائل الحب والسلام، وزرع في قلوبنا الصفاء والعطاء".

فيما قدم لها غسان الرحباني الشكر على اهتمامها لإقامة هذا الحفل وأضاف: "كنا نطمح لهذا الحفل منذ زمن فنحن جنود وتلاميذ في مدرسة الياس الرحباني، وكلنا نعمل في تراث هذا التاريخ، الذي حان قطافه ولم يقطف بعد. لذلك نحن هنا ليشاهد الجمهور العربي من كل مكان حفلاً منوعاً من الأوبرا الإيطالية إلى الأغنية الشرقية الطربية، وسيستمتع الجمهور خلال فترة الحفل لأنه سيجد كل أغنية لا تشبه الأخرى. وسأكون أنا عازف البيانو لهذه الاروكسترا، ويشاركني في الحفل رانيا الحاج، وباسمة.

فيما كان يبدو على الياس الرحباني السعادة بوجوده في دبي وفي المؤتمر، حيث أخذ يقصّ على الحضور قصصاً مضحكة ما أضاف روحاً من المرح على المؤتمر.

حيث أعلن عن مفاجأة الحفل وهي أغنية كتبها وهي بعنوان "أد حبي يا دبي" هذه الأغنية كتبتها منذ فترة طويلة، وظلت كلماتها حية تحكي عن دبي وجمالها.

يذكر أن المقطوعات الموسيقية المسروقة في تركيا، من الياس حسب قوله، بلغت 220 أغنية من الستينيات إلى وقتنا هذا يعلّق ضاحكاً: "وفي الآخر كرموني هناك".

المزيد من التفاصيل والكواليس وحوار مع الياس الرحباني قريباً في مجلة "سيدتي"

 

 

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