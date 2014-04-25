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بالفيديو..مرتضي منصور لـ”شوبير”: “مالكش دعوة بالزمالك وإلا هيكون مصيرك زي سما المصري”

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بالفيديو..مرتضي منصور لـ”شوبير”: “مالكش دعوة بالزمالك وإلا هيكون مصيرك زي سما المصري” بالفيديو..مرتضي منصور لـ”شوبير”: “مالكش دعوة بالزمالك وإلا هيكون مصيرك زي سما المصري”

مرتضي منصور

هاجم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك،  أحمد شوبير، مقدم برامج على قناة «سي بي سي»، قائلًا: «محتاج يابني تتعالج نفسيًا، وأحنا ملناش مشاكل مع أحد، والعلاقة بين الأهلي والزمالك جيدة من زمان».

وحذّر «منصور»، خلال المؤتمر الصحفي محمد الأمين، رئيس قنوات «سي بي سي»، قائلًا: «يا محمد يا أمين ملكش دعوة بنادي الزمالك، ونبه الأفندي اللي عندك وإلا هيكون مصيره زي مصير سما المصري أنا مبهزرش، وكلامي واضح».

وأضاف «منصور»: «أعمل برنامج انتقد فيه النادي زي ماتحب، ولكن بلاش كلام كاذب من خلال الراجل اللي عندك (شوبير)، وكل شوية يكذب على نادينا».

أما بخصوص حضور الجماهير للمباريات قال «منصور»: «تم الاتفاق مع وزير الداخلية على وضع ضوابط لدخول الجماهير بالاتفاق مع الأندية على ان تبدأ الجماهير بالحضور بداية من الدورة الرباعية بشكل تدريجي»." frameborder="0">

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