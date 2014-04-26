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حزب الحركة الوطنية ببني سويف : مؤتمرات بالقرى لدعم السيسي في انتخابات الرئاسة

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بني سويف :  سيد عبد الغني
عقدت أمانة حزب الحركة الوطنية المصرية ببني سويف اجتماعا برئاسة د/ عبد الجواد أبو هشيمة حيث تم مناقشة تنظيم العديد من المؤتمرات واللقاءات والندوات في قري و مراكز المحافظة السبع لدعم حملة ترشيح المشير عبد الفتاح في انتخابات رئاسة الجمهورية، حضر الاجتماع أمناء الأمانات وسيد عبد الله الأمين المساعد وعلي عبد العال أمين الشئون المالية ومريم حنا أمينة المرأة وعرابي فاروق أمين الشباب ومحمد عبد الحليم أمين الإعلام  وأمناء المراكز علي مستوي المحافظة .

وأعلن د/ ابو هشيمة  أن دعم الحملة سيكون من خلال فعاليات ميدانية والتوعية والتلاحم والتواصل مع المواطنين .

وأكد أعضاء الأمانة أن دعم المشير عبد الفتاح السيسي يأتي في دائرة إيمانهم أن تحتاج إلي قيادة واعية وقادرة علي مواجهة الأخطار التي تحيط بالبلاد ..

كما ناقش اجتماع الحزب التحالف مع أحزاب ليبرالية ومدنية في الانتخابات البرلمانية لتوحيد الصف والوقوف يدا واحدة من أجل حصد الأغلبية البرلمانية.
 

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