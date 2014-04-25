الإسماعيلي يطلب إقامة مباريات الدورة الرباعية من دورين

طالب محمد أبو السعود رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي من اتحاد الكرة المصري لكرة القدم أن تقام مباريات الدورة الرباعية بنظام الذهاب والإياب.

وكان مقررا أن تلعب مباريات المربع الذهبي المكون من أول وثاني المجموعة الأولى والثانية بالدوري الممتاز من دور واحد.

وقال أبو السعود لـFilGoal.com يوم الخميس: "طالبت اتحاد الكرة أن يتم لعب مباريات الدورة الرباعية من دورين بمعنى إقامة كل مباراة ذهابا وإيابا".

وأضاف "هذا النظام سيتيح الفرصة كاملة لكل الفرق من أجل الفوز بالبطولة عكس اللعب من دور واحد".

ويحتل الإسماعيلي وصافة المجموعة الثانية برصيد 27 نقطة من 15 مباراة، ولكن يلقى منافسة شرسة حتى الآن مع الزمالك واتحاد الشرطة، في حين أن بتروجيت المتصدر بـ33 نقطة لم يحسم تأهله رسميا حتى الآن.