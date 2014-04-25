إبراهيم صلاح: توقيعي للأهلي؟ عودتي للزمالك أفضل رد

أبدى إبراهيم صلاح لاعب وسط العروبة السابق قبل توقيعه على عقود انضمامه للزمالك أن عودته للقلعة البيضاء يعتبر أمر طبيعي.

ووصل إبراهيم صلاح مساء الخميس إلى مقر نادي الزمالك لعقد اجتماعا مع مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة لتوقيع العقود رسميا.

وقال صلاح لـFilGoal.com فور وصوله نادي الزمالك: "عودتي الآن للرد على شائعات توقيعي للأهلي، ووجودي هنا وضع طبيعي".

وأضاف "نادي الزمالك بيتي وهو من صنع أسمي، وسعيد بوجودي فيه مرة أخرى".

وتابع "اتفقت مع أيمن يونس (عضو مجلس إدارة الزمالك السابق) على كل شيء ويتبقى فقط صياغة الاتفاق بشكل رسمي لأعود إلى الزمالك".

وأتم "إن شاء الله لن يكون هناك مشاكل في التوقيع".