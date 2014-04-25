سيف بن زايد يترأس اجتماع لجنة القيادة العليا في شرطة أبوظبي

ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اجتماع لجنة القيادة العليا في شرطة أبوظبي، والذي عُقد في مقر القيادة العامة للشرطة . واطلع سمو الشيخ سيف بن زايد، خلال الاجتماع، على تقرير قسم الرقابة والانضباط لشرطة أبوظبي لعام 2013، وتقارير المتعامل السري المنفذة، إلى جانب سياسات الموارد البشرية، ومشروع تأهيل مهارات التفاوض أثناء الأزمات. واستعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت اللجنة بشأنها القرارات المناسبة.

واطّلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على آخر الشهادات وجوائز التميز التي حصلت عليها كل من وزارة الداخلية، والأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي؛ والقيادة العامة لشرطة الشارقة، والبالغ عددها 6 شهادات محلية وعالمية.

وحضر اجتماع لجنة القيادة العليا في شرطة أبوظبي اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومحمد خلفان الرميثي، نائب القائد العام لشرطة أبوظبي، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء خليل داوود بدران، مدير عام المالية والخدمات بشرطة أبوظبي، واللواء محمد بن العُوضي المنهالي، مدير عام الموارد البشرية بشرطة أبوظبي.

كما حضر الاجتماع العميد علي خلفان الظاهري، مدير عام شؤون القيادة لشرطة أبوظبي، والعميد فارس الفارسي، مدير عام الحراسات والمهام الخاصة، والعميد عمير المهيري، نائب مدير عام العمليات الشرطية، والعميد جاسم المرزوقي، نائب مدير عام الموارد البشرية، والعميد سالم الشامسي، نائب مدير عام المالية والخدمات، والعقيد فيصل الشعيبي، مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بشرطة أبوظبي، والمقدم ناصر الكعبي، مدير إدارة خدمة المتعاملين في وزارة الداخلية، وعدد من مديري الإدارات وكبار الضباط.

وخلال اطلاع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على آخر الشهادات وجوائز التميز التي حصلت عليها وزارة الداخلية، حثّ سموه، القيادات الشرطية الفائزة، على مواصلة مسيرة التميز والعطاء لما فيه صالح الوطن وسكانه.

شهادات عالمية

واطلع سموه من اللواء الركن الخييلي، والعميد الدكتور علي محمد درويش، مدير عام الموارد البشرية في وزارة الداخلية، على الشهادة العالمية ("ETP" التميز من خلال الأفراد)، التي حصلت عليها الإدارة العامة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، كأول جهة شرطية تحصل عليها عالمياً، من خلال تطبيق معايير التميز.

كما اطلع سموه من اللواء الركن الخييلي، والعميد سلطان النعيمي؛ مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في رأس الخيمة، على شهادة جائزة برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي (فئة الإدارة الاتحادية المتميزة)، وجائزة ستيفن العالمية (فئة القيادة وخدمة المجتمع) واللتين حصلت عليهما الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في رأس الخيمة، ومن اللواء حميد الهديدي، قائد عام شرطة الشارقة، على شهادة جائزة خليفة التربوية، (الثقافة الأمنية، فئة خدمة المجتمع)، التي حصلت عليها شرطة الشارقة، ومن العميد أحمد محمد بن نخيرة، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، رئيس اللجنة الإشرافية لتسيير أعمال مركز رعاية الأحداث بشرطة أبوظبي، على جائزة خليفة التربوية (التعليم والتأهيل والرعاية المستدامة لخدمة المجتمع، فئة خدمة المجتمع) والتي نالها مركز رعاية الأحداث بشرطة أبوظبي، ومن المقدم الدكتور صلاح الغول، مدير مكتب ثقافة احترام القانون، في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على شهادة جائزة خليفة التربوية (ثقافة احترام القانون، فئة المؤسسات الداعمة للتعليم) التي حصل عليها المكتب.

أهداف

استمع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لشرح من الضباط عن هذه الشهادات والجوائز وأهدافها وأهميتها، وهنأ سموه العاملين، والفرق المتميزة التي أسهمت في الحصول على المنجزات المذكورة.