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حميد النعيمي يستقبل لبنى القاسمي

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حميد النعيمي يستقبل لبنى القاسمي حميد النعيمي يستقبل لبنى القاسمي

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في مكتبه في الديوان الأميري، صباح أمس، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد ولي عهد عجمان، معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي، التي قدمت للسلام على سموه. حضر اللقاء الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وعدد من المسؤولين. وفي إطار آخر بحثت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي رئيسة جامعة زايد، خلال لقائها دومينيك جيرمي سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، تعزيز آليات التعاون والشراكة بين كل من دولة الإمارات، والمملكة المتحدة.

ترتيبات

كما بحثت معاليها مع السفير خلال اللقاء، الذي جرى أمس في مقر الوزارة في أبوظبي الترتيبات الخاصة بمشاركة وفد الدولة، الذي تترأسه معاليها في مؤتمر أصدقاء اليمن، الذي تستضيفه العاصمة البريطانية لندن في التاسع والعشرين من أبريل الجاري. وأكدت الشيخة لبنى القاسمي خلال اللقاء أهمية دعم جهود الاستقرار في اليمن، وتقديم كل أوجه العون، وتنسيق الجهود المشتركة مع المجتمع الدولي في إطار مجموعة أصدقاء اليمن، مؤكدة دعم القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لتحقيق الاستقرار في الجمهورية اليمنية، وضمان الحياة الكريمة بتقديم كل السبل المتاحة، ومن خلال التعاون الفاعل مع المانحين الدوليين.

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