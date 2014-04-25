خليفة يصدر مراسيم بنقل وإنهاء خدمات موظفين والتصديق على اتفاقيات دولية

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من المراسم الاتحادية تتعلق بنقل وتعيين سفراء جدد للدولة في الخارج، والتصديق على اتفاقيات ثنائية بين الدولة وعدد من الدول الصديقة، وتعيين رئيس جامعة زايد.

ووفقاً للمراسيم التي نشرت في العدد الاخير من الجريدة الرسمية الاتحادية فقد أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 9 لسنة 2014 بشأن قبول استقالة مدير عام هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية " تنمية".

وبموجب المرسوم تنهى خدمات ناصر بطي الشامسي مدير عام هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية "تنمية" بقبول استقالته وذلك من تاريخ 26 فبراير 2014. وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة ،حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 19 لسنة 2014 بخصوص تعيين مدير عام هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية " تنمية". ونص المرسوم على تعيين محمد مطر المري مديراً عاماً لهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية " تنمية".

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة ،حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 10 لسنة 2014 بتعيين محمود محمد محمود المحمود سفيراً للدولة لدى جمهورية نيجيريا بدرجة وزير مفوض من الدرجة الاولى.

تعاون

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة ،حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 11 لسنة 2014 بشان التصديق على اتفاقية تعاون في مجال الدفاع بين حكومة الدولة وحكومة ماليزيا الموقعة في مدينة بوتراجايا بتاريخ 12 مارس 2013.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة ،حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 12 لسنة 2014 بخصوص التصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي ودول رابطة التجارة الحرة الاوربية "إفتا" الموقعة في مدينة همر في مملكة النرويج بتاريخ 22 يونيو2009 .

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة ،حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 13 لسنة 2014 بخصوص التصديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية البرتغال بشأن التعاون الإقتصادي الموقعة في أبوظبي بتاريخ 17 نوفمبر ثاني 2012 .

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة ،حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 بشأن التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية جيبوتي في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما، الموقعة في أبوظبي بتاريخ 31 يوليو2013.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة ،حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 15 لسنة 2014 بخصوص التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة مملكة سوازيلاند في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما، الموقعة في مدينة جدة بتاريخ 9 ديسمبر 2012 .

اتفاقية

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة ،حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 16 لسنة 2014 بشأن التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية بارغواي في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما، الموقعة في مدينة براسيليا بتاريخ 6 نوفمبر 2012 .

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة ،حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 17 لسنة 2014 بشأن قبول استقالة مدير جامعة زايد. ووفقاً للمرسوم تنهى خدمات الدكتور سليمان موسى الجاسم مدير جامعة زايد بقبول استقالته وذلك من تاريخ 15 أغسطس 2013 .

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة ،حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 18 لسنة 2014 بشأن تعيين رئيس جامعة زايد. وبموجب المرسوم تم تعيين الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي رئيسا لجامعة زايد، ويعمل بالمرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره الموافق 4 مارس 2014 .

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة ،حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 20 لسنة 2014 بشان إحالة مستشار وزير الطاقة إلى التقاعد. ونص المرسوم على إنهاء خدمات عوض محمد أحمد خلف العتيبة مستشار وزير الطاقة بدرجة وكيل وزارة، وذلك بإحالته إلى التقاعد من تاريخ 19 يناير 2014 .

ترقية

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة ،حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 21 لسنة 2014 بشأن ترقية المهندسة زهرة سلمان العبودي وتعيينهاً وكيلاً لوزارة الأشغال العامة بدرجة وكيل وزارة.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة ،حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 22 لسنة 2014 بخصوص إعفاء مواطني دول الاتحاد الأوربي من التأشيرة المسبقة لدخول الدولة. ونص المرسوم على اعفاء مواطني دول الاتحاد الأوربي من التأشيرة المسبقة لدخول الدولة، وذلك بالنسبة لحاملي جوازات السفر العادية من الدول التالية: بولندا، سلوفينيا، سلوفاكيا، التشيك، لتوانيا، المجر، لاتفيا، إستونيا، مالطا، قبرص، كرواتيا، رومانيا، بلغاريا. إنهاء مهام وتعيين سفراء

أصدر صاحب السمو رئيس الدولة ،حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 23 لسنة 2014 بشأن تعيين رحمة حسين رحمة الزعابي سفيراً للدولة لدى دولة الكويت بدرجة وزير مفوض من الدرجة الأولى.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة ،حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 24 لسنة 2014 بخصوص إنهاء مهام بدر يوسف محمد غريب المنصوري المكلف بأداء مهمة خاصة في وزارة الخارجية من تاريخ 31 ديسمبر 2013 .

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة ،حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 25 لسنة 2014 بشأن تعيين حمد حارب الحبسي سفير الدولة لدى جمهورية جنوب إفريقيا سفيراً غير مقيم للدولة لدى جمهورية زيمبابوي.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة ،حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 26 لسنة 2014 بإنهاء مهام مال الله مبارك العامري سفير الدولة غير المقيم لدى جمهورية سيشل. وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة ،حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 27 لسنة 2014 بترقية عمرعبيد الحصان الشامسي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي من درجة وزير مفوض إلى درجة وزير مفوض من الدرجة الأولى.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة ،حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 28 لسنة 2014 بإنهاء مهام إبراهيم حسن آل علي سفير الدولة غير المقيم لدى جمهورية طاجيكستان. وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة ،حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 29 لسنة 2014 بخصوص إنهاء مهام مال الله مبارك العامري سفير الدولة غير المقيم لدى زامبيا.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة ،حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 30 لسنة 2014 بشأن إنهاء مهام محمد عيسى علي القطام الزعابي سفير الدولة غير المقيم لدى جمهورية البيرو. وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة ،حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 31 لسنة 2014 بخصوص إنهاء مهام محمد عيسى علي القطام الزعابي سفير الدولة غير المقيم لدى جمهورية الأروغواي.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة ،حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 32 لسنة 2014 بنقل صقر ناصر الريسي سفير الدولة لدى جمهورية البرتغال إلى ديوان عام وزارة الخارجية. وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة ،حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 33 لسنة 2014 بتعيين سهيل مطر سعيد الكتبي سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان سفيراً غير مقيم للدولة في جمهورية طاجيكستان.