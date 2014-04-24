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مصادر: ماس كهربائى تسبب فى حريق مستشفى التأمين بفاقوس.. وتمت السيطرة على النيران

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مصادر: ماس كهربائى تسبب فى حريق مستشفى التأمين بفاقوس.. وتمت السيطرة على النيران مصادر: ماس كهربائى تسبب فى حريق مستشفى التأمين بفاقوس.. وتمت السيطرة على النيران

 

أرشيفية

تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق بمستشفى التأمين الصحى بفاقوس , بعد ان التهمت النيران جزء كبير من وحدة الحسابات بالمستشفى .

ودفعت الحماية المدنية بثلاث سيارات حتى تمت السيطرة على الحريق , الذى نشب بالدور الرابع والتهمت النيران كمية كبيرة من المستندات الحسابية الخاصة بالمستشفى .

وأفادت مصادر ان سبب الحريق , ماس كهربائى , داخل احد الغرف المحاسبية بالدور الرابع , اسفر عن اشتعال النيران بالدور .

وأفادت المصادر ان الحريق مدبر , لان الحريق لم يمتد الا فى الدور الرابع ,والكائن به وحدة الحسابات , وذلك تزامنا مع تفتيش الجهاز المركزى للمحاسبات الذى اظهر العديد من المخالفات بالمستشفى وطلب من المسئولين عدد من المستندات الحسابية .

تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة للمعاينة وتقدير قيمة التلفيات التى نجمت عن الحريق .

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