مصادر: ماس كهربائى تسبب فى حريق مستشفى التأمين بفاقوس.. وتمت السيطرة على النيران

تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق بمستشفى التأمين الصحى بفاقوس , بعد ان التهمت النيران جزء كبير من وحدة الحسابات بالمستشفى .

ودفعت الحماية المدنية بثلاث سيارات حتى تمت السيطرة على الحريق , الذى نشب بالدور الرابع والتهمت النيران كمية كبيرة من المستندات الحسابية الخاصة بالمستشفى .

وأفادت مصادر ان سبب الحريق , ماس كهربائى , داخل احد الغرف المحاسبية بالدور الرابع , اسفر عن اشتعال النيران بالدور .

وأفادت المصادر ان الحريق مدبر , لان الحريق لم يمتد الا فى الدور الرابع ,والكائن به وحدة الحسابات , وذلك تزامنا مع تفتيش الجهاز المركزى للمحاسبات الذى اظهر العديد من المخالفات بالمستشفى وطلب من المسئولين عدد من المستندات الحسابية .

تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة للمعاينة وتقدير قيمة التلفيات التى نجمت عن الحريق .