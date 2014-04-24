حركة تنقلات داخلية للوحدات المحلية بقنا

أصدر عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، القرار رقم 1300 لسنة 3014، بشأن حركة تنقلات جديدة لرؤساء القرى وسكرتارية المدن، وفقا للقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى القرار رقم 302 لسنة 2014.

> شملت الحركة تكليف خالد حامد محمد أحمد، الذي عمل بديوان عام محافظة قنا، نائبا لمنطقة شرق قنا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وأحمد محمد أحمد حسن،، رئيسا للوحدة المحلية لقرية الأشراف، وتكليف كرم محمد أحمد الصغير رئيسا للوحدة المحلية لقرية السمطا.

> كما تم تكليف محمد عزت على حسين وشهرته محمد عزت درويش، رئيسا لقرية بخانس بمركز أبوتشت، وخلف الله محمود أحمد، سكرتيرا للوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، ،ورفاعي أحمد عبد اللاه محمود، سكرتيرا للوحدة المحلية للقرية، ومنى عمر محمد حسين، سكرتيرا للوحدة المحلية للقرية.

> وفى سياق متصل ألغى محافظ قنا، ندب أبو النجا عاشور، من رئيس الوحدة المحلية لقرية الأشراف، وعودته للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، وعبد الباسط عبد الراضي محمد، من رئيس الوحدة المحلية لقرية السمطا بمركز دشنا، وعودته للعمل بديوان عام المحافظة، وعبد الحكيم عبد الرحيم حسن، من رئيس الوحدة المحلية لقرية بخانس بمركز أبو تشت ، وعودته للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت، وصلاح محمد غزالي ، من سكرتير الوحدة المحلية لقرية الأشراف، وعودته للعمل بالوحدة المحلية لقرية المحروسة.