تعاون بين غرفة الاتصالات و"مصر الخير" لتنمية أعمال المجتمع المدنى

تنظم غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابعة لاتحاد الصناعات المصرية FEI ورشة عمل يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 إبريل الحالى تحت عنوان الفرص المتاحة لتنمية أعمال مؤسسات المجتمع المدنى من خلال تكنولوجيا المعلومات وذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

وسيتم عقد ورشة العمل تحت إشراف الدكتور حسام الصماد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة والمهندسة سالى متولى مدير عام برامج البحث العلمى والابتكار بمؤسسة مصر الخير.

وجاء فى بيان أصدرته الغرفة اليوم الخميس موجهًا لأعضاء الغرفة أنه سيتم مناقشة الأفكار المطروحة من مؤسسة مصر الخير لتنفيذها من خلال مشروع دعم وتطوير المنتجات المصرية، ويأتى ذلك بعد إعلان هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "اتيدا" عن دورة جديدة لعام 2014 لمشروع دعم وتطوير المنتجات المصرية للشركات المتناهية الصغر والصغيرة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تحفيز الشركات والمنافسة فى الأسواق المحلية والإقليمية.

وتستهدف الغرفة الاستفادة من المشروع بشكل فعال لتنمية وتطوير أعمال الشركات الأعضاء بالغرفة وخلق فرص جديدة من أفكار ومشروعات لها صفة الاستمرارية تدخل إلى حيز التنفيذ المباشر فور الانتهاء منها بما سيساعد الشركات على تحقيق دخل ثابت ومباشر.

حيث ستقوم مؤسسة مصر الخير بعرض 9 مشروعات تحتاج المؤسسة لتفعيلها لخدمة بعض أعمالها الخيرية بحيث ستكون هى العميل الأول الذى سيقوم باستخدام هذه المشرعات ثم الدفع بهذه المشرعات لاستخدامها من خلال عملاء محتملين لديها.

كما ستقوم الغرفة بالعمل لإدخال هذه المشروعات من خلال برنامج مشروع تطوير المنتجات المصرية للشركات المتناهية الصغر والصغيرة للاستفادة بالدعم المقدم من اتيدا.

والمشروعات المستهدفة هى:

> 1. بوابة العلم: إلكترونية لتسويق المشروعات التقنية لعدد 30 مكتب نقل تكنولوجيا تابعة لأكاديمية البحث العملى.

2. جسر الخير: بوابات إلكترونية لمشروع جسر والذى يتكون من 28 حاضنة لتحويل الأفكار المبدعة إلى منتجات لكل محافظة يكون من خلاله إمكانية متابعة أعمال كل جسر وأعمال جميع الشركات الناشئة المستضافة داخل كل حاضنه.

3. خير قليل يدوم: تطبيق محمول يقوم بعرض مشروعات مصر الخير.

4. بوابة الخير: بوابة إلكترونية لربط الجمعيات الأهلية التى تقوم بتنفيذ مشروعات المؤسسة عل مستوى الجمهورية بحيث يمكن من خلال البوابة متابعة جميع مراحل المشروعات ودقة تنفيذ هذه المشروعات.

5. جاموسة الخير: تطبيق محمول لأعمال متابعة مشروع على مستوى الجمهورية من حيث الحالة الصحية والمتابعة العلاجية والإنتاجية.

6. متطوعون للخير: تطبيق يقوم على تسجيل المتطوعين لدى المؤسسة من حيث الخبرات والمهارات وساعات التطوع المتاحة لكل منهم بحيث يتم الاستفادة المثلى لجميع أعمال المتطوعين.

7. سوق الخير: بوابة إلكترونية تسويقية لمنتجات الغارمات.

8. إنشاء بوابة إلكترونية تعمل على تقديم المساعدات المختلفة لذوى الإعاقة "موقع تواصل اجتماعى خاص بهم – إرشادات ونصائح خاصة – مواد علمية وتعليمية يتم الاستفادة منها بكافة الطرق التى تغطى الإعاقات المختلفة".

9. إعداد محتوى إلكترونى للمدارس المجتمعية "معامل الإبداع - ذوى الإعاقة".

وجاء فى البيان أنه تطبيقًا لتوجهات الغرفة نحو التنمية والتكامل بين الشركات يوجد من بين المشروعات السابقة مشروعات بحجم كبير فلا مانع من تكوين تحالفات بين الشركات لتنفيذ أى من المشروعات السابقة حسب احتياج كل مشروع.