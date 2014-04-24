السجن والجلد لصحفي سعودي بتهمة إهانة رئيس نادي الهلال

القاهرة، (إفي): قضت محكمة ابتدائية في مدينة الرياض اليوم الخميس بسجن الصحفي السعودي محمد العنزي لمدة ثلاثة أشهر بالإضافة إلى 100 جلدة بتهمة إهانة رئيس نادي الهلال الرياضي، الأمير عبد الرحمن بن مساعد.

وأكدت وسائل أعلام سعودية صدور حكم ابتدائي من المحكمة الجزائية بالرياض ضد العنزي يقضى بحبسه ثلاثة أشهر وغرامة خمسة آلاف ريال، ومنعه من استخدام موقع (تويتر) لمدة ثلاثة أشهر، و100 جلدة.

وأعلن محامي الصحفي، منصور الخنيزان، في بيان أنه سيطعن على الحكم بسبب ما اعتبره عدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر تلك الدعاوى.

وكان رئيس نادي الهلال قد رفع دعوى ضد العنزي يتهمه فيها بالإساءة له عبر موقع "تويتر" عبر تغريدة كتب فيها "أتمنى أن تعرف أنت حجمك، لا أقصد ضخامة جسمك، بل أقصد عقلك".